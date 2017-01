BLAGDAN SVETA TRI KRALJA (od 5. do 8. siječnja 2017.)



ZABRANE ZA TERETNA VOZILA IZNAD 7,5 T

Produženi vikend blagdana Sveta tri kralja dovest će na naše prometnice značajan broj vozila. Razlog tome je produženi vikend, povratak velikog broja turista iz smjera istoka prema zapadnoeuropskim državama kao i početak skijaškog vikenda za dio građana Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog, očekuju nas značajne gužve na našim prometnicama i graničnim prijelazima.Pojačan promet očekuje nas već u četvrtak 5. siječnja u popodnevnim satima te cijelog vikenda, 7. i 8. siječnja od ranih jutarnjih sati. Najznačajnijih gužvi bit će na glavnim cestovnim pravcima A3 Bregana-Lipovac, u smjeru graničnog prijelaza Bregana (izlaz iz RH), A2 Zagreb-Macelj prema GP Macelj, sa zastojima na naplatnim postajama Zagreb-istok i Trakošćan. Na ulasku u Hrvatsku gužvi će biti na graničnim prijelazima Bajakovo (sa Srbijom), Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Maljevac (s BIH), dok će se na izlasku najduže čekati na graničnim prijelazima Macelj, Bregana, Pasjak i Rupa.Zbog odlaska na skijaške destinacije u Francuskoj, Italiji, Austriji i Sloveniji, u ranim jutarnjim satima u subotu, 7. siječnja 2017. (između 4:00 i 8:00 sati), očekuju nas gužve i čekanja na graničnim prijelazima prema Sloveniji, poglavito na prijelazima Bregana i Macelj.Zabrana prometa za teretna motorna vozilima najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama:• četvrtak, 05. siječnja – 15 do 23 sata,• petak, 06. siječnja – 14 do 23 sata,• nedjelja, 08. siječnja – 12 do 23 sata.Zabrana se odnosi na državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC66 (Pula-Labin-Opatija), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ali na autocestama i na državnoj cesti DC1, zabrana ne vrijedi.Kako bi se što lakše prometovalo po cestama u RH treba pratiti uvijek ažuriranu HAK-ovu stranicu o stanju u prometu. Uz naše ceste spomenimo i važnije prometnice u inozemstvu na kojima se prvih dana nove godine očekuje vrlo jak promet: u Austriji su to Tauern-, Inntal- i Brennerautobahn, ceste u Tirolu i oko Salzburga, te ceste prema skijalištima u Italiji, Austriji i Švicarskoj, na kojima se, posebice 7. siječnja, očekuje i znatan broj vozila iz Hrvatske.Za sve one koji svojim vozilom putuju izvan granica, na stranicama HAK-a mogu naći sve potrebne informacije o zimskoj opremi u Hrvatskoj i europskim državama.Informacije o stanju u prometu na cestama može se dobiti na broj telefona 072 777-777, čuti na drugom programu Hrvatskog radija nakon vijesti, pronaći na našim Internet stranicama ( www.hak.hr ), Facebook stranici i na našoj aplikaciji za pametne telefona, za Android, iOS i Windows operativne sustave ( http://www.hak.hr/smartphone/hak) . Također, ukoliko krećete na putovanje pogledajte nekoliko savjeta naših mehaničara na ovoj stranici - http://www.hak.hr/vijest/431/krecete-li-na-putovanje Pozivom na besplatni broj 1987, svaki vozač koji ima poteškoće sa svojim vozilom može dobiti pomoć mehaničara ili vučnih službi Hrvatskog autokluba koje danonoćno dežuraju u svim dijelovima zemlje.Sretnu i uspješnu novu 2017. godinu želi vam Informativni centar Hrvatskog autokluba.